La nuova pericolosa trovata urbana: auto elettriche ricaricate con prese domestiche

La nuova “ingegnosità” urbana di collegare le auto elettriche alle prese domestiche, tramite prolunghe, è diventata virale. Peccato che non sia legale, oltre che potenzialmente pericolosa.

La ricarica fai da te è infatti ammessa solo in caso di giardino privato e sarebbe irregolare qualora il cavo intralci vie pubbliche, mettendo a rischio la sicurezza delle strade. Quelli mostrati in video sono solo alcuni dei numerosi casi scovati in Italia, a causa dei disagi spesso segnalati dai proprietari di auto elettriche: poche colonnine disponibili per ricaricare le automobili, spesso occupate da mezzi in sosta.

Di Matilde Testa