La sfida social dei TheBordeline: muore bimbo di 5 anni

I youtuber “TheBorderline” per 50 ore a bordo di una Lamborghini: si schiantano contro uno smart, morto bimbo di 5 anni

Cinquanta ore alla guida di una Lamborghini per fare un video su YouTube. Cinquanta ora che sono finite con la morte di un bambino di cinque anni, che viaggiava insieme alla mamma e alla sorella su una Smart. Travolti dalla follia di un gruppo di ragazzi che si fanno chiamare i “TheBorderline”.

E che con quelle corse in auto erano diventati “famosi”. Di quella notorietà social che si costruisce osando e sfidando le regole. Solo che adesso hanno distrutto la vita di una famiglia. E anche la loro. Il padre del bimbo ha cercato di aggredirli. Un papà che ha perso un figlio per i deliri di onnipotenza di chi pensa che per qualche mi piace tutto sia concesso. Prodotto di dinamiche distorte su cui è davvero tempo di riflettere seriamente.

Nell’ultimo video postato proprio prima dello schianto ridono proprio di quella Smart, che viaggiava tanto piano rispetto alla Lamborghini. Una Smart su cui c’era un bambino innocente. Che nulla aveva a che fare con questa follia.

E che per questa follia non diventerà mai grande.

di Annalisa Grandi