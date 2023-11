Lo straziante appello di una mamma al ladro

L’appello disperato di una mamma al ladro che le ha rubato la borsa con all’interno un sacchetto contenente due braccialetti. “Ridammi i bracciali di mia figlia morta di leucemia”

La foto di una bambina, che non è mai diventata adulta. E l’appello disperato di una madre. Barbara, così si chiama, ha tappezzato di volantini la zona di Roma in cui alcuni giorni fa dei ladri hanno aperto la sua auto per rubare la sua borsa. Una borsa, scrive la donna, insegnante di 56 anni, che conteneva dei ricordi preziosi.

Un sacchetto con due braccialetti da neonata. Appartenevano a sua figlia, Dalila, morta di leucemia nel 1998 a soli tre anni. Quello di Barbara è un appello disperato, a chi ha compiuto il furto. Che le faccia ritrovare quelli che sono gli unici ricordi del suo “piccolo angelo”. Scrive la donna di essere disposta a pagare per riaverli.

Una storia straziante, l’unica speranza è che questi ladri si mettano una mano sulla coscienza e restituiscano a questa donna quegli oggetti così piccoli eppure così importanti per lei.

di Annalisa Grandi