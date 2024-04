L’attacco della motovedetta libica all’Ong Mediterranea Saving Humans

Il video del soccorso di ieri della nave Mediterranea Saving Humans, attaccata dalla cosiddetta guardia costiera libica: 58 in tutto i migranti tratti in salvo

Il video del soccorso di ieri di Mediterranea. L’equipaggio della Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans è sbarcato a Pozzallo, porto assegnato dalle autorità italiane, dopo un’operazione di salvataggio in mare – avvenuta in acque internazionali – nella quale l’equipaggio ha rischiato la vita a causa dell’intervento della cosiddetta guardia costiera libica che ieri pomeriggio ha sparato contro l’Ong durante le operazioni di soccorso. 58 in tutto i migranti tratti in salvo.

Non si hanno ancora informazioni sulle possibili persone disperse.



Di Matilde Testa