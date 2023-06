Le tante vite di Silvio Berlusconi e le sue intuizioni che cambiarono l’Italia

Silvio Berlusconi non c’è più. Con lui se ne va uno degli imprenditori più grandi – se non il più grande – che l’Italia abbia mai conosciuto. Un uomo che, piaccia o no, ha avuto intuizioni straordinarie, alcune delle quali hanno segnato la storia di questo paese: dalla politica alla televisione. Lascia un patrimonio stimato in oltre 6 miliardi di euro, 5 figli – Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi – due ex mogli – Carla Dall’Oglio e Veronica Lario – e la compagna Marta Fascina.

Difficile elencare in maniera concisa tutte le sue iniziative nei campi più svariati. A cominciare da quello immobiliare con l’Edilnord, l’impresa che costruì interi quartieri satellite attorno a Milano “dove l’autunno finisce dopo e la primavera comincia prima”, recitavano i cartelloni pubblicitari dell’epoca; l’avventura televisiva diventata poi Mediaset, cominciata con piccole emittenti sparse su tutto il territorio e quel lampo di genio di mandare in onda alla stessa ora – grazie alle VHS – lo stesso programma preregistrato in tutta Italia per far decollare la pubblicità. Berlusconi il comunicatore e il pubblicitario con Publimedia, l’editore con Mondadori e Il Giornale di Indro Montanelli. L’amore sconfinato per il suo Milan che portò in vetta all’Olimpo del calcio mondiale con investimenti importanti seguendo i giocatori personalmente in tutto e per tutto. L’avventura nella grande distribuzione con le prime catene di supermercati con La Standa. E poi Berlusconi il politico con la discesa in campo di Forza Italia e il famoso patto con gli italiani nel salotto di Bruno Vespa, a Porta a Porta. Berlusconi, il Cavaliere, titolo a cui dovette rinunciare dopo le condanne in Tribunale, altro capitolo infinito che segnò tutta la sua vita. Solo di recente, dopo anni di dibattimento, era arrivata la sentenza dell’ultimo processo in essere, quello relativo al caso Ruby e all’accusa di corruzione di testimoni.

Berlusconi e le donne, nota dolente e debolezza dell’ex premier con cui non riuscì mai a fare pace. Un capitolo, ultimamente, messo a tacere dalla relazione con la compagna Marta Fascina, sposata con un matrimonio simbolico davanti agli amici di sempre: Adriano Galliani, Gianni Letta e Fedele Confalonieri. 32 anni lei, 85 lui.

E poi quelle tante amicizie scomode: Marcello Dell’Utri e Vladimir Putin, solo per citarne due.

Berlusconi e la voce: l’amore per il canto, coltivato fin da ragazzino dove lavorava sulle navi come animatore, e poi in età adulta con l’amico Apicella. Memorabili i suoi duetti sulle note di canzoni neomelodiche napoletane. E poi le tante barzellette, a vote un po’ sopra le righe, che facevano ridere non tanto per come venivano raccontate ma perché era lui a raccontarle. Chi lo ha conosciuto lo ricorda anche per la sua simpatia, “un uomo dalla battuta sempre pronta”.

Quel suo sorriso iconico e compiaciuto, arma da sfoderare al proprio elettorato o per un nuovo affare, al cospetto di una donna affascinante. Berlusconi è stato un uomo dal carisma straordinario.

Certe fortune capitano, altri le cercano, ma non tutti sanno tenersele strette come ci è riuscito lui per tutti questi anni.

Se ne è andato un uomo ormai gravemente malato ma che fino all’ultimo ha mostrato una straordinaria voglia di vivere ed energia.