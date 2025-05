Legge Brambilla, una riforma storica che tutti gli amanti degli animali aspettavano

Legge Brambilla: d’ora in avanti gli animali sono riconosciuti come “esseri senzienti”. Inasprite le pene per chi li maltrattata

Legge Brambilla: d’ora in avanti gli animali sono riconosciuti come “esseri senzienti”. Inasprite le pene per chi li maltrattata

Una legge che tutti gli amanti di animali aspettavano. D’ora in avanti riconosciuti come “esseri senzienti” e quindi inasprite le pene per chi li maltrattata. Via libera del Senato a una norma già approvata dalla Camera e che prevede il carcere, per chi maltratta gli animali.

Nello specifico, la nuova norma prevede per chi ammazza un animale una pena dai sei mesi ai tre anni di carcere con pena raddoppiata nel caso di sevizie o se venga causata volutamente una sofferenza all’animale. E ancora dai sei mesi ai due anni di reclusione per chi maltratta un animale, con multa fino a 30mila euro. E per chi organizza combattimenti tra animali c’è il carcere, dai 2 ai 4 anni con multa fino ai 160 Mila euro e pena fino a 2 anni con multa fino a 30mila euro per chi organizza scommesse sui combattimenti tra animali.

Viene anche finalmente punito con una multa fino a 5mila euro chi detiene cani alla catena, pratica tuttora tutt’altro che infrequente in molte regioni d’Italia. E ancora, per il traffico di cuccioli: reclusione da 4 a 18 mesi, con multa da 6 mila a 30 mila euro. Per un minimo di tre violazioni in tre anni del divieto di introdurre illegalmente animali da compagnia, il trasportatore o il titolare dell’azienda commerciale si vedranno revocare definitivamente l’autorizzazione.

Ancora, una norma fortemente voluta dalle associazioni animaliste: gli animali sequestrati nei casi di violenza e maltrattamenti non potranno più essere abbattuti ma le associazioni potranno chiederne il riscatto pagando una cauzione.

Norme fortemente volute da tante associazioni, da chi ama gli animali. Da chi ricorda storia come quella del cane Aaron, bruciato vivo dal suo padrone. O del gatto Leone, scuoiato vivo. Ora, però, non resta che applicarle.

Di Annalisa Grandi