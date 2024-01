Liliana Segre alla Statale per la laurea honoris causa

In occasione del Giorno della Memoria, l’Università Statale di Milano ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche alla Senatrice a vita Liliana Segre

In occasione del Giorno della Memoria, l’Università Statale di Milano ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche alla Senatrice a vita Liliana Segre. Un incontro toccante in cui la Senatrice, intervistata dal giornalista Enrico Mentana, ha raccontato quanto sia ancora viva la sua lotta contro l’odio, specialmente in questo periodo storico segnato dalla recrudescenza dell’antisemitismo: “Molte persone che mi vogliono bene mi invitano a stare a casa…No. Io non posso rivivere quei tempi in cui da bambina sentivo ripetere proprio questa cosa, che era ‘meglio non uscire’ e non farsi notare…”.

Tanti i temi importanti toccati da Liliana Segre: la spirale d’odio generata dal 7 ottobre scorso, di cui sono vittime i bambini; i ricordi di Auschwitz e le parole che ancora oggi non si riescono a trovare per descrivere l’orrore dell’olocausto: “Io so che non ho mai raccontato tutto, perché non si può. Nessuno ha mai trovato le parole per dire quello che succedeva nei lager, in ogni minuto, secondo, in cui ti voltavi ed eri vivo per caso“.

Di Claudia Burgio