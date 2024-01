Linus chiama “fesso” Cecchetto e il figlio Jody lo difende

Jody Cecchetto: “Radio Deejay esiste grazie a mio padre”. Il giovane difende il padre apostrofato come “fesso” da Linus in diretta radio

Jody Cecchetto: “Radio Deejay esiste grazie a mio padre”. Il giovane difende il padre apostrofato come “fesso” da Linus in diretta radio

Jody Cecchetto: “Radio Deejay esiste grazie a mio padre”. Il giovane difende il padre apostrofato come “fesso” da Linus in diretta radio

Jody Cecchetto: “Radio Deejay esiste grazie a mio padre”. Il giovane difende il padre apostrofato come “fesso” da Linus in diretta radio

Parole di troppo che non sono piaciute per niente al giovane Jody Cecchetto, che ha difeso il padre apostrofato come “fesso” da Linus in diretta su Radio Deejay. “Caro Pasquale, ho sentito che hai ritenuto People from Cecchetto qualcosa di ‘pochissimo interessante’. Ma la parte che più mi è dispiaciuto sentire è stata proprio la parte del ‘fesso’ perché, come hai detto tu, quel fesso ‘è la persona grazie alla quale esiste Radio Deejay’. Anche solo per questo, senza considerare tutto il resto, tanto fesso non mi sembra”, ha dichiarato Jody, che si è affidato ai social per replicare quelle dichiarazioni.

Linus a sua volta ha commentato il video a lui rivolto, sotto al post scrivendo: “Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto”.