L’ultima follia dei ragazzini di New York

Sono immagini che lasciano davvero attoniti ed increduli. A New York ha preso piede una pericolosissima sfida: “surfare” sui tetti dei vagoni della metropolitana in movimento.

Stupisce ancora di più sapere che non si tratta di una “nuova moda”, bensì di un ritorno di fiamma di un gesto che era già stato denunciato negli anni passati: i primi episodi, infatti, sono stati registrati a Berlino nel lontano 1995.

Ed è forte il sentimento di impotenza che si prova di fronte a queste immagini, non riuscendo a comprendere come sia possibile che dei giovani “giochino” così, mettendo a repentaglio la proprio vita.

Una “moda” che è davvero difficile comprendere e che ha già toccato, anche se in forma diversa, il nostro Paese. In Italia a gennaio di quest’anno un giovane di soli 18 anni è morto dopo aver “surfato” sul cofano di un’auto.

Gesti del genere, come quello di New York, che costano la vita non possono essere definiti delle semplici “bravate”.



Di Claudia Burgio