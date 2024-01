Madre si lancia con la figlia dal nono piano, morta la bimba di soli 6 anni

È in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena la donna di 41 anni che questa mattina, intorno alle 7.15, si sarebbe lanciata dal nono piano trascinando con sé la figlia di soli 6 anni e il loro cane, entrambi morti nello schianto. Stando alle prime informazioni, il marito era in casa e non si sarebbe accorto di nulla, avvisato poi dalla polizia al ritrovamento dei corpi. A lanciare l’allarme gli operai al lavoro nel cantiere del palazzo dal quale la donna si sarebbe lanciata. Una vicina di casa avrebbe udito le urla della bambina, che implorava la mamma di non buttarsi.