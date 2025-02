Mafia, maxi operazione a Palermo: oltre 180 arresti

La Direzione distrettuale Antimafia assesta un colpo durissimo ai clan storici della città e della provincia di Palermo: 181 i fermi e le misure cautelari emessi nei confronti di storici capimafia, estortori, trafficanti di droga e “uomini d’onore” di importanti “mandamenti” mafiosi come Porta Nuova, San Lorenzo, Bagheria, Terrasini e Pagliarelli. L’inchiesta, condotta dai carabinieri e coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunta Marzia Sabella, lancia l’allarme sicurezza nelle carceri: i boss avevano a disposizione telefonini criptati, grazie ai quali venivano organizzati summit e traffici di droga per mano di Cosa nostra che continua a tessere alleanze con la ‘ndrangheta.



Numeri che non si vedevano dal 1984 – dopo le rilevazioni del pentito Tommaso Buscetta, quando nella notte tra il 28 e il 29 settembre vennero emessi, sempre a Palermo, 366 mandati di cattura nei confronti di mafiosi e imprenditori collusi – 40 anni dopo dal blitz di San Michele che portò poi al maxiprocesso.



Di Claudia Burgio