Maltempo in Sicilia, Lipari devastata da una mareggiata

Qui siamo a Lipari, dove è stata completamente distrutta la banchina commerciale. Ore difficili in tutte le Eolie, ma anche in Calabria e Sardegna

Qui siamo a Lipari, dove è stata completamente distrutta la banchina commerciale. Ore difficili in tutte le Eolie, ma anche in Calabria e Sardegna

Qui siamo a Lipari, dove è stata completamente distrutta la banchina commerciale. Ore difficili in tutte le Eolie, ma anche in Calabria e Sardegna

Qui siamo a Lipari, dove è stata completamente distrutta la banchina commerciale. Ore difficili in tutte le Eolie, ma anche in Calabria e Sardegna

Sono ore difficili per la Sicilia, la Calabria e parte della Sardegna, investite da una violenta ondata di maltempo. Prima il ciclone Gabri, che ha interessato soprattutto il Siracusano. Ora le forti piogge ed il vento si sono spostate a nord. Particolarmente colpite le Isole Eolie. Qui siamo a Lipari, dove è stata completamente distrutta la banchina commerciale e una pala meccanica ha dovuto creare un approdo di fortuna per i mezzi di soccorso. Anche a a Vulcano il nuovo porto in costruzione è stato spazzato via. Gravi danni a Filicudi e Stromboli. I danni stimati ammontano a milioni di euro.