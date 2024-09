Maltempo, nubifragio a Milano: metro allagata. Crollato ponte nel torinese

A Milano nella notte tra le 5 e le 9 sono caduti 27 millimetri nella zona ovest, 18 millimetri a Rho, meno a est con 13 millimetri a Lambrate e 11 a Cinisello. Lo scrive sul suo profilo facebook s l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli: “A nord nei bacini di Seveso e Lambro alcune piogge più intense nel pomeriggio, e nella notte invece scarse”, si legge ancora. “Livello di fiumi per ora ancora molto bassi – dice – sia per il Seveso che per il Lambro: i temporali continueranno per tutta la giornata odierna, probabilmente con più intensità”, conclude.

Tra i posti allagati anche il Palazzo di giustizia: l’atrio dell’ingresso principale risulta coperto dall’acqua, così come alcuni corridoi e vani scale. Con secchi e spazzoloni si sta cercando di riparare ai danni.

Le Squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per il maltempo che da alcune ore si è abbattuto sulla città. Si segnala un intervento in corso in un sottopasso di via Silla nel quartiere Figino dove quattro vetture sono rimaste in panne a causa dell’allagamento. Gli uomini del Comando di via Messina sono al lavoro per liberare le persone bloccate all’interno delle vetture. Nel complesso gli interventi fino ad ora effettuati sono una ventina ed altrettanti sono in coda in attesa di essere smaltiti. Si tratta di scantinati allagati ed alberi pericolanti

Livelli stabili del Lambro, mentre si sta innalzando il Seveso. Lo scrive su facebook Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e alla protezione civile del Comune di Milano: “Le piogge – scrive – si sono intensificate nel corso della mattinata: in sei ore sono caduti 100 millimetri di pioggia, in centro 60 mm”. Granelli sottolinea che “ci sono allagamenti diffusi in città ma in generale i sottopassi stanno reggendo”.

Allagamenti si sono verificati nella galleria della metropolitana presso la stazione di Famagosta a Milano, dove circa cinquanta vigili del fuoco sono attualmente impegnati nelle operazioni di intervento.

L’Atm ha comunicato sui propri canali social la sospensione del servizio sulla linea M2 nel tratto tra Famagosta e Assago. Sono stati attivati bus sostitutivi, compatibilmente con le condizioni del traffico e delle strade.

Due ponti crollati in Valsusa, una cinquantina le persone evacuate

Le piogge cadute nella notte in Piemonte, in particolare nel torinese, hanno provocato l’esondazione in più punti del torrente Gerardo che ha fatto saltare 2 ponti a Mattie, in Valsusa, uno in corrispondenza della borgata Combe, che è isolata con 22 residenti di cui si sta valutando l’evacuazione, l’altro in borgata Giordani, che non è isolata in quanto vi è un’altra via di accesso. Criticità si sono registrate anche in corrispondenza di un agriturismo quanto si sono rotti gli argini e l’acqua ha portato via la strada di accesso e si sta valutando l’evacuazione dei 22 ospiti. Sempre in Valsusa è isolata per caduta di materiale sulla strada di accesso la borgata Santa Petronilla di di Bussoleno, in Val Chisone si è verificata a Perosa Argentina l’esondazione di rii minori che hanno parzialmente invaso la sp23, chiusa a Pinasca e da Perosa a Fenestrelle. Nelle Valli di Lanzo la Stura ha superato a Mezzenile il livello di pericolo idraulico del torrente, a Lanzo e Cantoira superato il livello di guardia. “La Sala operativa è aperta da questa mattina, ma ho voluto sentire tutti i sindaci più coinvolti per comprendere meglio la situazione e soprattutto offrire il supporto della Regione e del sistema di Protezione civile per i primi interventi di emergenza. Come al solito i volontari sono già all’opera da questa notte per i primi interventi urgenti”,puntualizza l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi.

Solo dal 2022 ad oggi in Italia si sono registrati 878 eventi climatici estremi di elevata gravità, tra nubifragi, trombe d’aria, allagamenti e temperature record. I numeri arrivano dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), che interviene sull’allarme maltempo e sui forti temporali che si stanno abbattendo sulla Lombardia. Nel 2024 la Lombardia risulta la regione italiana più interessata da tali fenomeni, con ben 42 episodi estremi monitorati.