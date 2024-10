Manifestazione pro Palestina a Roma: bottiglie, bastoni e bombe carta contro Polizia

Circa 7000 manifestanti pro Palestina riuniti in piazzale Ostiense a Roma nonostante il divieto prescritto dalla Questura di Roma. IL VIDEO

Sono scoppiati disordini alla manifestazione pro Palestina a Roma, dopo che i manifestanti sono andati contro i blindati della polizia. Gli agenti sono stati raggiunti dal lancio di bottiglie, bastoni, bombe carta e anche un cartello stradale che è stato divelto. La polizia ha risposto lanciando lacrimogeni contro i manifestanti e azionando gli idranti.

Dopo i disordini che si sono verificati in piazzale Ostiense a Roma la situazione è’ tornata alla calma. I manifestanti pro Palestina hanno lasciato la piazza dove al momento si muovono i mezzi delle forze dell’ordine. I manifestanti stanno camminando adesso verso viale di Porta Ardeatina.

I manifestanti pro Palestina si erano riuniti in piazzale Ostiense a Roma nonostante il divieto prescritto dalla Questura di Roma. In testa lo striscione con su scritto “Palestina e Libano unite: fermiamo il genocidio con la resistenza”. Tra i presenti in piazza, che secondo quanto hanno detto gli organizzatori sono oltre 7mila, oltre ai movimenti pro Palestina anche molti giovani studenti e universitari e alcuni incappucciati.

I manifestanti, dopo aver chiesto a gran voce di poter partire in corteo, stavano facendo il giro di piazzale Ostiense, che è comunque presidiato da ogni lato dai blindati della polizia, quando la tensione si era alzata portando agli scontri.