Meloni e Von der Leyen ai lampedusani: “Stiamo lavorando”

Dopo l’arrivo in aeroporto il corteo passando da via Roma è stato fermato da un gruppo di cittadini e le due presidenti sono scese dall’auto. I cittadini, guidati da Giacomo Sferlazzo, hanno lamentato le condizioni dell’isola. E la premier ha detto: “Stiamo lavorando per voi, anche le istituzioni europee sono oggi qui per voi”. E ha concluso: “Mandatemi una lettera in cui scrivete le problematiche dell’isola”. Poi sono risalite sull’auto per andare all’hotspot di Lampedusa.