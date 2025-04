Meloni omaggia il feretro di Papa Francesco. Il toccante discorso a Camere riunite – IL VIDEO

Questo pomeriggio, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha omaggiato il feretro di Papa Francesco alla Basilica di San Pietro. Insieme a lei anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. A dare l’ultimo saluto a Bergoglio anche l’onorevole Elly Schlein.

La visita del presidente del Consiglio arriva subito dopo la Commemorazione di Sua Santità Papa Francesco a Camere riunite. Qui un estratto del toccante intervento di Giorgia Meloni:

“È stato un grande uomo e un grande Pontefice, che ha guidato la Chiesa con segni profetici in tempi complessi e certamente imprevedibili. Ricordare Papa Francesco non significa solamente omaggiare un protagonista assoluto della nostra epoca, ma parlare di un uomo che anche per me personalmente ha rappresentato molto di più. Ho avuto il privilegio di un rapporto personale, sincero, con il Pontefice, che mi ha fatto comprendere il tratto forse più straordinario del suo modo di interpretare il Pontificato.

Sapeva essere un uomo determinato, ma quando parlavi con lui non esistevano barriere, non creava distanze con il suo interlocutore. Con lui potevi aprirti, potevi raccontarti, senza filtri, senza timori di sentirti giudicato. Così lui poteva vedere la tua anima. Voleva ascoltarti. Come se per lui significasse dire “Io ci sono per te”.

Lo faceva per tutti, lo faceva con tutti. E ti faceva sentire prezioso in quanto unico e irripetibile, come ogni essere umano che nasce sulla Terra. Sarò sempre grata a Papa Francesco per il tempo e i suoi consigli. Il più assiduo era : “Non perda mai il senso dell’umorismo”, è stata anche l’ultima cosa che mi ha detto quando ci siamo visti. C’era un senso profondo anche in questo. La sua allegria contagiosa fino all’ultimo era un insegnamento sull’amore per la vita”.

Di Claudia Burgio