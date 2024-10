Bellissima e impossibile. È la Linea 6 della Metro Napoli

La storia della Linea 6 della metropolitana di Napoli per anni, anzi decenni, ha riempito le pagine dei giornali. Un progetto nato negli anni Ottanta, poi a più riprese interrotto tra scandali, talpe che si bloccano (qualcuno sostiene che la storia ispirò pure un film), poi quattro fermate inaugurate nel 2007, altri stop e alla fine l’inaugurazione a luglio 2024. Ebbene ci sono voluti decenni ma anche un riconoscimento importante. Proprio a luglio la stazione di Chiaia è stata decretata fra le sei più belle al mondo dal Prix Versailles, premio internazionale di design e architettura che viene assegnato ogni anno nella sede dell’Unesco a Parigi. Una bella soddisfazione. Però c’è un però.

Chi preso dall’entusiasmo volesse farsi un giro, deve controllare l’orologio. Sì perché la linea 6, che collega Fuorigrotta a Piazza Municipio, alle 15,30 chiude i battenti. Il motivo? La carenza di personale. In realtà era previsto che per ottobre l’orario di funzionamento venisse allungato, invece al momento tutto è rimasto così. Inoltre, a quanto si apprende dalla Fit Cisl Campania, dalla prossima settimana o dai prossimi giorni, l’orario si dovrebbe ridurre ulteriormente (dalle 7 alle 12), per una serie di operazioni sui mezzi e sulla linea. Per tenere la linea aperta tutti i giorni, a orario completo, per il sindacato servirebbero altre 30-40 persone.



Insomma, la maledizione della linea 6 a quanto pare continua.



Di Annalisa Grandi