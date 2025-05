Milano, finte visite ginecologiche per girare video porno: due arresti

Adescavano le ragazze con il pretesto di girare spot per una clinica. Un modus operandi consolidato, i due secondo la procura di Milano agivano in modo serial

Adescavano le ragazze con il pretesto di girare spot per una clinica. Un modus operandi consolidato, i due secondo la procura di Milano agivano in modo serial

Adescavano le ragazze con il pretesto di girare spot per una clinica. Un modus operandi consolidato, i due secondo la procura di Milano agivano in modo serial

Adescavano le ragazze con il pretesto di girare spot per una clinica. Promettevano una qualche notorietà e naturalmente una remunerazione. La clinica però era assolutamente inesistente. Le sottoponevano a quelle che venivano presentate come “visite ginecologiche” e che poi si trasformavano in violenze sessuali. Una storia agghiacciante, 135 gli episodi dal 2016 a oggi. Protagonista un radiologo in pensione, di 71 anni, e un 42enne che ora sono stati messi agli arresti domiciliari.

La vicenda sarebbe iniziata quasi dieci anni fa: finti annunci con cui le ragazze venivano adescate ufficialmente per realizzare degli spot per un centro medico. Così venivano sottoposte a finte visite durante le quali subivano violenze che venivano filmate, per realizzare filmati pornografici.

Un modus operandi consolidato, i due secondo la procura di Milano agivano in modo seriale. Tanto che vittime di quegli abusi sarebbero state tutte le ragazze che avevano risposto agli annunci, nessuna esclusa. Il 71enne ex radiologo in sostanza fingeva di essere un ginecologo, con la complicità del 42enne che si è scoperto aveva nel pc anche altro materiale pornografico.

Una vicenda aberrante, andata avanti per anni fino a che si è arrivati a raccogliere le prove di quegli abusi. Ora i due sono accusati, entrambi, di violenza sessuale di gruppo. Non è la prima volta che accadono vicende di questo tipo in passato era già avvenuto che finti ginecologi venissero arrestati dopo aver commesso abusi di vario tipo, in alcuni casi anche filmati.

di Annalisa Grandi