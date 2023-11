Titolo Grandi: Una mamma e il sospetto più insopportabile

La vicenda già di per sé mette i brividi, è ancora di più fanno rabbrividire le frasi postate sui social da Monia Bortolotti, la donna che vive in provincia di Bergamo accusata di aver ucciso entrambi i suoi figli di pochi mesi.

Lei, su cui oggi pende l’accusa terribile di duplice omicidio, avrebbe nel 2021 soffocato la sua primogenita di quattro mesi, nel 2021, e nel 2022 avrebbe soffocato il secondogenito, di appena due mesi. Lei che sui social raccontava di essere stata adottata e di non aver un buon rapporto con la madre adottiva, scriveva che per i suoi figli avrebbe voluto essere “la madre che non ho mai avuto”.

Scriveva di averli tenuti “come gioielli”. E di vivere solo, dopo la loro morte, “per proteggere l’amore che ho per loro dalle accuse della Procura”. Quella Procura secondo cui invece questa madre i suoi due figli, poco più che neonati, li ha uccisi entrambi perché non ne sopportava il pianto.

di Annalisa Grandi