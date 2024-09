Morire aiutando il prossimo. È così che Giacomo Gobbato ha perso la vita a soli 26 anni, dopo essere stato accoltellato da un uomo di origini moldave – ora in stato di fermo – per sventare una rapina e aiutare una donna che è stata aggredita ieri sera, intorno alle ore 23, a Mestre, in provincia di Venezia.

Il giovane avrebbe cercato, insieme all’amico (ferito alla gamba e che ora si trova in ospedale ma non in pericolo di vita), di fermare il rapinatore, ma l’uomo ha estratto un coltello e ha colpito entrambi i ragazzi, mettendo la parola fine alla vita di Giacomo Gobbato, morto durante il trasporto d’urgenza all’ospedale dell’Angelo.

“A nome mio e di tutta la città, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici di Giacomo Gobbato, che ieri notte ha perso la vita tentando generosamente di sventare una rapina. – ha dichiarato in una nota il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dopo la riunione di coordinamento convocata d’urgenza in Prefettura- Questo è il momento del cordoglio e del dolore. Non ci sono parole. Massima fiducia nelle forze dell’ordine e negli inquirenti, che hanno già fermato il soggetto e stanno conducendo le indagini per ricostruire i fatti. Ci sarà tempo per esperire la mia amarezza e le mie convinzioni”.

Di Claudia Burgio