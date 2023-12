Addio a Mork, il cane a cui avevano rubato il carrellino

Alcune settimane fa avevamo parlato di lui, di Mork. Un cane affetto da una malattia degenerativa che gli aveva portato a perdere l’uso degli arti posteriori, e a cui dei ladri avevano rubato il cartellino che gli serviva per spostarsi. Una brutta storia che aveva però scatenato una gara di solidarietà. Per lui erano arrivati altri tre carrellini, però troppo grandi, e nei giorni scorsi una donazione per comprarne uno nuovo. Purtroppo però nel mentre le condizioni del cane erano peggiorate ulteriormente e alcuni giorni fa Mork se n’è andato.

Commovente l’addio della sua proprietaria: “Mork se n’è andato consapevole di essere amato da tutti, soprattutto nelle ultime settimane. Ha lottato come un guerriero ma il suo cuore non ce l’ha fatta”. Un insegnamento, quello di questo cane come di tanti animali disabili che ci dimostrano come un handicap non spenga la voglia di vivere. Un insegnamento, speriamo, anche per quelle persone che pensavano di avergli rubato tutto ma a cui per fortuna hanno replicato in tanti con la loro solidarietà.

di Annalisa Grandi