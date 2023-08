Morta in mare l’editrice di Harry Potter

Adrienne Vaughan, la turista americana morta in mare ieri a largo di Amalfi, era presidente della società che edita i romanzi di Harry Potter

L’orchestra digitale suona, un’ottantina di passeggeri si agitano cercando di tenere il ritmo per quanto lo consentano il cocktail in una mano e la navigazione spedita. All’improvviso accade qualcosa che non è subito chiaro a chi sta filmando quei momenti: qualcuno chiede «Che succede?», altri rispondono «Ci siamo scontrati con una barca!». Quindi, soltanto frasi smozzicate, interiezioni più o meno colorite, facce che sbiancano.

La telecamera si sposta fino a inquadrare al di là del bordo dell’imbarcazione e si capisce tutto: nel mare che ribolle di schiuma si scorgono pezzi di un natante e una ragazza spaesata che si dimena nel tentativo di sottrarsi all’effetto risucchio.

Il video di uno dei passeggeri si interrompe, ma la storia è tutta qui: per cause ancora da appurare, a largo di Amalfi un veliero da 45 metri destinato a eventi esclusivi si è scontrato con un gozzo sorrentino cinque volte più piccolo anch’esso appena noleggiato (con tanto di skipper) da una famiglia di americani in vacanza. Si tratta di Adrienne Vaughan, con suo marito e i due figli di 12 e 8 anni.

Adrienne – 45 anni, presidente di Bloomsbury Usa, la società che edita negli Stati Uniti i romanzi di Harry Potter – viene sbalzata via e finisce sotto le eliche in moto: i soccorsi proveranno inutilmente a salvarla. Il marito se la caverà con una lussazione e poco più, illesi i bambini. Il comandante del veliero è risultato negativo ai test tossicologici. Lo skipper del gozzo, invece, positivo.

di Valentino Maimone