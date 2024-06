Morta Sara Battipaglia, la Sheila Dogsitter

Era nota sui social come Sheila Dogsitter: è morta Sara Battipaglia dopo una lunga malattia e una vita spesa per salvare i suoi amici animali

Era nota sui social come Sheila Dogsitter: è morta Sara Battipaglia dopo una lunga malattia e una vita spesa per salvare i suoi amici animali

Era nota sui social come Sheila Dogsitter: è morta Sara Battipaglia dopo una lunga malattia e una vita spesa per salvare i suoi amici animali

Era nota sui social come Sheila Dogsitter: è morta Sara Battipaglia dopo una lunga malattia e una vita spesa per salvare i suoi amici animali

“Vola in alto” hanno scritto altre volontarie che come lei hanno dedicato la vita a salvare gli animali. È morta Sara Battipaglia, conosciuta sui social come Sheila Dogsitter: malata da tempo, persino dal suo letto di ospedale aveva continuato a lanciare appelli per salvare cani abbandonati.

Duemila ne ha salvati e fatti adottare nel corso della sua vita, sempre vissuta con il sorriso e dedicata appunto a dare speranza a quattrozampe maltrattati o senza una casa. Quando le sue condizioni si erano aggravate il suo pensiero era stato ancora una volta per gli animali: aveva 40 cani ancora in custodia e voleva trovassero una casa, visto che lei non poteva prendersene più cura.

C’è riuscita, grazie anche a una catena di solidarietà di tanti altri volontari che oggi la piangono ma ne ricordano anche il sorriso, rimasto lo stesso fino all’ultimo giorno.

di Annalisa Grandi