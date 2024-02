Napoli, voragine in strada inghiotte due vetture. Guarda il video choc

Una voragine si è aperta alle prime luci dell’alba a Napoli, nel quartiere del Vomero, inghiottendo due vetture. Nessun ferito grave

Nel quartiere Vomero di Napoli, alle prime luci dell’alba, il suolo di Via Morghen ha ceduto creando una voragine in cui due autovetture, una parcheggiata e l’altra in transito, sono state letteralmente inghiottite.

Nessuna vittima se non tanto spavento per una tragedia sfiorata: i proprietari delle auto sono stati soccorsi da due militari dell’Esercito, impegnati proprio in zona per il servizio “Strade sicure”.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con polizia locale, i vigili del fuoco, 118 e protezione civile. La zona è stata transennata e sono state evacuate una ventina di famiglie della zona in attesa di accertamenti che stanno già portando all’ipotesi di un collasso della foglia e un danno ingente alla condotto idrico, causa della voragine.

di Raffaela Mercurio