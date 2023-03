L’imbecillecologismo

Ora basta. Episodi come quelli di ieri, che hanno scatenato l’umanissima e più che comprensibile reazione del sindaco di Firenze Dario Nardella, rischiano di portare le lancette della battaglia ambientalista dietro di anni.

Siamo stufi di ripetere sempre le stesse cose, di sottolineare la folle mancanza di rispetto per la storia, l’arte, patrimoni che non sono solo parte integrante del nostro passato, ma della nostra anima.

Come se non bastasse uno sfregio continuo e insopportabilmente imbecille, andando avanti con queste “iniziative” la sensibilizzazione ai temi dell’ambiente si sovrapporrà – in un numero inevitabilmente sempre crescente di persone – a una sorta di eco-estremismo incomprensibile ai più.

A quel punto, risulterà sempre più difficile formare una coscienza autenticamente ambientalista, in vista delle sfide che ci aspettano da oggi ai prossimi anni. Quelle vere, non le carnevalate a basso costo e altissimo eco social, buone per soddisfare l’ego di ragazzotti che hanno confuso la sacrosanta lotta per l’ambiente con un ribellismo ottuso e inconcludente.

La più paradossale delle conseguenze di queste “imprese” è il finire per mettere a repentaglio l’appoggio dell’opinione pubblica sui grandi temi ecologisti. Per cosa? Per qualche barattolo di vernice scagliato su palazzi, statue e quadri e scambiato per un grande atto di coraggio? Allora, forza sindaco Nardella, che non ha sacrificato sull’altare del buonismo il buon senso e il senso di vergogna.

di Fulvio Giuliani