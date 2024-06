Natisone, un vigile del fuoco tentò di salvare i ragazzi

Continuano senza sosta le ricerche di Cristian, l’unico ragazzo ancora disperso nella piena del Natisone avvenuta a Premariacco lo scorso 31 maggio, mentre le salme delle due ragazze, Patrizia Cormos e Bianca Doros, sono state rinvenute il 2 giugno.

Di quella tragedia, è stato diffuso un nuovo video girato da un passante anonimo, che si trovava sul ponte Romano, in cui si vede il disperato tentativo di un vigile del fuoco di mettere in salvo i tre ragazzi. Purtroppo, a causa delle forti correnti, il soccorritore non è mai riuscito a raggiungere i ragazzi posizionati al centro del fiume, bloccati dalla piena del fiume.



Di Claudia Burgio