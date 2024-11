“No Meloni Day atto II”, proteste in tutta Italia. Scontri a Torino: 15 poliziotti in ospedale

Migliaia di studenti universitari e liceali sono scesi in piazza in oltre 35 città italiane per chiedere un’istruzione pubblica accessibile, contro il ddl Sicurezza e Israele

Migliaia di studenti universitari e liceali sono scesi in piazza in oltre 35 città italiane per chiedere un’istruzione pubblica accessibile, contro il ddl Sicurezza e Israele

Migliaia di studenti universitari e liceali sono scesi in piazza in oltre 35 città italiane per chiedere un’istruzione pubblica accessibile, contro il ddl Sicurezza e Israele

Migliaia di studenti universitari e liceali sono scesi in piazza in oltre 35 città italiane per chiedere un’istruzione pubblica accessibile, contro il ddl Sicurezza e Israele

Da Genova a Torino, Milano, Bologna e Roma, la protesta “No Meloni Day atto II” organizzata dall’Unione degli Studenti e Link – Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza, ha preso piede in tutta Italia. Migliaia gli studenti universitari e liceali che sono scesi in piazza in oltre 35 città italiane per chiedere un’istruzione pubblica accessibile, ma anche per prendere una posizione netta contro il ddl Sicurezza e Israele.

A Torino alta tensione dopo gli scontri con la polizia al corteo Pro Palestina delle scuole superiori: circa 15 i poliziotti finiti in pronto soccorso dopo lo scoppio di un ordigno artigianale. Davanti alla sede Rai, gli studenti hanno colpito i mezzi della polizia e hanno dato fuoco a un fantoccio raffigurante il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che commenta così quanto accaduto: “E sarebbero questi gli interlocutori democratici? La scuola italiana non ha bisogno di replicanti degli estremisti degli anni ’70”.

Da Nord a Sud, spuntano cartelli con le fotografie degli esponenti politici italiani, tra cui Giorgia Meloni, Elly Schlein e Salvini, con il volto coperto di sangue, accompagnate dalla scritta: “Complici del genocidio”.

Di Matilde Testa