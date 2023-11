Nubifragio in Toscana, tre morti e tre dispersi

Da ieri pioggia intensa e forte vento hanno colpito gran parte della Toscana, centinaia gli interventi fatti dal Corpo nazionale: potenziato il dispositivo di soccorso, 403 i vigili del fuoco al lavoro tra le province di Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno e Prato. In azione tre elicotteri, sommozzatori, squadre in assetto acquatico e fluviale, arrivati rinforzi da Lazio, Campania, Umbria, Piemonte, Puglia, Calabria e Lombardia con quattro mezzi anfibi. Numerose le operazioni di soccorso a persone bloccate in auto nei sottopassi, allagamenti di strade e scantinati di edifici, alberi caduti. Al momento è di tre morti e tre dispersi il bilancio provvisorio delle alluvioni. La situazione più critica a Campi Bisenzio (Fi) per l’esondazione del Bisenzio. A Lamporecchio, in provincia di Pistoia, sono in corso le ricerche di due persone disperse.