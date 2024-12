Nuovo femminicidio vicino Ascoli Piceno: l’ha uccisa con i bambini in casa

Ennesimo caso di femminicidio scoperto stamane all’alba. Lei ammazzata a mani nude senza pietà. Nemmeno per i figli che dormivano nella stanza a fianco

E’ accaduto stamane, di nuovo e onestamente non si sa più nemmeno cosa dire senza scadere nella retorica. E’ stato scritto e detto tutto ormai ma la ferocia di certi uomini non si ferma davanti a nulla. Nemmeno davanti ai figli. Stamane un operaio di 48 anni, Massimo Malvolta, ha ucciso la moglie Emanuela Massiccia di 45 anni mentre i due figli della coppia, rispettivamente di 5 e 10 anni dormivano nella stanza a fianco. Il delitto ha avuto luogo a Ripaberarda, una frazione di Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna sembra essere stata uccisa mani nude mentre l’uomo ha provato a togliersi la vita tagliandosi le vene, senza riuscirci.