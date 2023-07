Ogni 3 ore un morto sulle strade

Ogni ora che passa in Italia si verificano 19 incidenti stradali. Vuol dire 454 al giorno, 165.889 in un anno. Con contorno di un morto ogni tre ore e 25 feriti ogni 60 minuti.

Se non dovessero bastare questi numeri – che peschiamo dall’ultimo rapporto Istat-Aci sull’incidentalità stradale e che si riferiscono al 2022 – per dare l’idea dell’ecatombe quotidiana provocata dalla circolazione veicolare nel nostro Paese, eccovi un altro dato eloquente: il costo sociale di questa situazione è di quasi 18 miliardi di euro, pari allo 0,9% del Pil nazionale, peraltro in netto aumento rispetto al 2021. Così come in chiaro incremento sono anche gli incidenti (+9,2%), le vittime (+9,9%) e i feriti (+9,2%).

Quasi tre quarti degli scontri in auto, moto o qualunque altro mezzo utile a spostarsi (monopattini inclusi) si verificano nelle strade urbane, solo il 5% in autostrada. Le cause più frequenti all’origine degli incidenti sono tre comportamenti sbagliati: la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità eccessiva, che insieme rappresentano il 38,1% del totale. C’è perfino un 2,7% di casi in cui la causa numero uno è stata il comportamento scorretto del pedone.

Le vittime degli incidenti sono state per l’81,6% uomini in età fra i 45 e i 59 anni e fra i 20 e i 29 anni. I maschi morti alla guida sono stati quasi dieci volte di più delle femmine. Ma il dato più triste riguarda i bambini: hanno perso la vita in 39, più ancora che nell’annus horribilis 2019.

di Valentino Maimone