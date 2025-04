Orrore a Galatina: disabile picchiato e filmato dal branco

Non avremmo voluto pubblicare le immagini del pestaggio subito da un ragazzino disabile. Ma a chiedere che questo video sia un monito, e un aiuto per sensibilizzare l’opinione pubblica sul bullismo, è stata la stessa madre della vittima.

Il fatto è accaduto nella stazione di Galatina, a Lecce. Dove una baby gang ha aggredito un ragazzo di 15 anni diabetico, di origini straniere e invalido al 100%. Ma a tale violenza si aggiunge altra violenza. Perché l’agguato è stato “prontamente” ripreso da una ragazza con il telefonino. Per poi diffonderlo su Instagram. L’unica preoccupazione, che emerge dall’audio, è il rischio di essere scoperti a causa della presenza di telecamere.

Dopo alcune ore il video è stato rimosso dalla piattaforma social ma ora è la madre a volerlo rendere virale. Soprattutto a seguito dei danni che il figlio ha riportato. Oltre al trauma per il pestaggio. A seguito dell’agguato, infatti, il giovane – lo ricordiamo, disabile al 100% – ha riportato una frattura alla costola e una prognosi di 25 giorni. E ora, a chiedere di non distogliere lo sguardo dalla violenza del branco è la madre.

“Loro lo hanno cancellato, ma io voglio che sia pubblico. Voglio sensibilizzare gli altri su quello che è successo, perché non accada più e perché siano identificati gli autori di questo attacco vile e brutale”, ha dichiarato la donna.

Il branco è entrato in azione mercoledì sera 16 aprile nella stazione ferroviaria di Galatina. In sottofondo si sente la voce di una ragazza, probabilmente la compagna di uno dei bulli: “Devo riprendere tutto, oggi siamo qui con la gang del bosco – dice per poi raccomandarsi – amò, dentro ci sono le telecamere”.

Calci, pugni e schiaffi, senza pietà, inferti su un giovane che non ha potuto difendersi. Il video acquisito dai poliziotti, oltre alle immagini delle telecamere di sorveglianza, ha portato all’identificazione degli aggressori. 9 in tutto, tutti minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni, che ora dovranno rispondere di lesioni personali gravi, aggravate della minorata difesa e dall’aver agito con crudeltà. Inoltre, gli inquirenti stanno valutando la possibilità di contestare anche il sequestro di persona e la violenza privata.

Di Matilde Testa