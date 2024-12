Oslo, studentessa italiana accoltellata dall’ex

Si chiama Martina Voce la studentessa fiorentina di soli 21 anni aggredita dall’ex fidanzato norvegese di origine indiane di 24 anni, informatico. La ragazza si trovava ad Oslo all’interno di un fast food, dove lavorava, quando l’uomo l’ha aggredita accoltellandola alla carotide. Fortunatamente, tre colleghi – due uomini e una donna – hanno cercato di fermare l’aggressore che è rimasto ferito e ora è in stato di fermo in ospedale.

Stando alle prime informazioni, Martina non dovrebbe essere in pericolo di vita ma è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione. La giovane ha già subito una prima operazione di 7 ore: oggi è prevista una nuova operazione.

*In foto, Martina Voce con il padre



Di Claudia Burgio