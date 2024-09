Ozieri, muore bimbo di 10 anni al campetto di calcio: continua la festa patronale

Gioele Putzu aveva solo 10 anni: è morto nel pomeriggio di ieri mentre giocava spensierato con i suoi amici nel campo di calcio del quartiere San Nicolo di Ozieri, in provincia di Sassari. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato travolto e schiacciato da una porta di calcio al torace, precedentemente urtata per sbaglio, rendendo inutili i soccorsi.

Ma la tragedia è stata subito seguita da una polemica. Ieri, infatti, era il giorno delle celebrazioni per la 131esima festa della Beata Vergine del Rimedio che si sono svolte normalmente, nonostante lo shock dell’intera comunità. “Il comitato e i soci si stringono al dolore dei genitori e familiari tutti per la prematura perdita – si legge sul profilo Facebook dell’associazione – ma per questioni gestionali e organizzative la festa di svolgerà come da programma”.

Persino l’esibizione di Fedez, prevista oggi, per ora non ha subito modifiche: “È doveroso precisare che, visto il gran flusso di persone”, ha spiegato il sindaco Marco Peralta, “gli organi di pubblica sicurezza hanno ritenuto di non dover sospendere l’evento in programma per ragioni di ordine pubblico”. Il rapper non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Intanto sulla vicenda è stato aperto un fascicolo di inchiesta.

di Margherita Medici