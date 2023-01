Palermo, inaccettabile una bambina in ipotermia a scuola

In una scuola di Palermo i riscaldamenti sono rotti da tempo ma nessuno interviene, fino a quando una bambina non viene ricoverata in ipotermia

In una scuola di Palermo i riscaldamenti sono rotti da tempo ma nessuno interviene, fino a quando una bambina non viene ricoverata in ipotermia

In una scuola di Palermo i riscaldamenti sono rotti da tempo ma nessuno interviene, fino a quando una bambina non viene ricoverata in ipotermia

In una scuola di Palermo i riscaldamenti sono rotti da tempo ma nessuno interviene, fino a quando una bambina non viene ricoverata in ipotermia

Che in una scuola qualunque d’Italia una bambina vada in ipotermia è un fatto che si commenta da solo. Ma l’aspetto peggiore di quanto successo ieri a Palermo è che quella situazione era stata segnalata da mesi – ben prima che i riscaldamenti servissero – non solo dalla dirigente scolastica ma pure dal prefetto. Ovviamente il problema era rimasto lì, non affrontato e dimenticato.

Complice il fatto che le temperature sono rimaste probabilmente accettabili, non erano emerse criticità. Fino a ora, naturalmente. Senza scomodare paragoni con tragedie avvenute in passato proprio a scuola, come quella di San Giuliano di Puglia, resta il fatto che lo stato di manutenzione e pure quello di sicurezza di molti edifici scolastici è carente. E le situazioni si trascinano immutate per mesi, a volte anni. Come se risolverle sia un dettaglio. Da Nord a Sud, senza differenze né distinzioni.