Palermo, l’ennesimo caso di un cane trovato agonizzante nel cassonetto dei rifiuti

Un cane trovato agonizzante in un cassonetto dei rifiuti a Palermo. Coperto da sacchi di spazzatura. L’ennesimo odioso episodio di violenza ingiustificata nei confronti di un povero animale, che è stato chiamato Hope. Il cane è stato soccorso dopo che una signora ha sentito i suoi lamenti. Una volta portato in clinica, si è capito che era stato preso a picconate. E buttato nel cassonetto.

Il cane ancora lotta per la vita, e non si sa quali danni riporterà se anche dovesse sopravvivere. Una vicenda che racconta ancora una volta di come ci si accanisca su esseri indifesi. Di come, la violenza, ancora sia la normalità. Mentre giustamente si discute di rendere obbligatorio il patentino per i padroni di alcune razze di cani, dopo la vicenda del bambino sbranato dai Pitbull.

Di Annalisa Grandi