Papa Bergoglio: ha riposato bene, svegliato dopo le 8

Papa Bergoglio: ha riposato bene nella notte, svegliato dopo le 8. Così dalla sala stampa vaticana sugli aggiornamenti dello stato di salute di Papa Bergoglio, giunto al suo ventesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Ieri, giornata più tranquilla: nessuna crisi respiratoria. Tanto che il Pontefice è “lucido e vigile”, dopo i due episodi di insufficienza respiratoria, avvenuti lunedì pomeriggio. Le condizioni cliniche restano stabili, ma non è fuori pericolo.



Tanto che i bollettini quotidiani mostrano estrema prudenza. Dopo le ultime crisi, il Papa trascorre la notte respirando con l’aiuto della ventilazione meccanica, una mascherina che gli copre naso e bocca e soffia aria nei polmoni. Utilizzo programmato e segno di prudenza, in un quadro che si continua a definire “complesso” per il Santo Padre e la “prognosi rimane riservata”.



Oggi, a guidare i riti all’Aventino per il mercoledì delle Ceneri sarà il cardinale penitenziario Angelo De Donatis. Sarà lui a leggere l’omelia di Papa Francesco. Anche se si cercherà di organizzare una celebrazione anche al Policlinico Gemelli. Da domenica, prima di Quaresima, cardinali e vescovi faranno per una settimana gli esercizi spirituali nell’Aula Paolo VI «in comunione con il Santo Padre» e quindi senza il Papa. In attesa di Pasqua.



Bergoglio prosegue la terapia farmacologica ed è “sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato”, hanno dichiarato i medici. L’assenza di febbre, inoltre, denota che l’infezione respiratoria non si sia estesa. In questi giorni per il Santo Padre non si parla di attività lavorative. Ma di riposo e preghiera.

Ieri la Santa Sede ha diffuso l’intenzione di preghiera del Papa per il mese di marzo, dedicata alle famiglie in crisi. Sarà mostrato un video in cui si sente solo l’audio in spagnolo, scandito da immagini di repertorio. Il Vaticano spiega che il video era stato registrato settimane fa, prima del ricovero, e che la scelta di non utilizzare immagini di Bergoglio in buona salute sia stata fatta per rispettare questo momento di grande apprensione per il Santo Padre.

Di Matilde Testa