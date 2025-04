Papa Francesco a sorpresa in Piazza San Pietro per il Giubileo degli ammalati – IL VIDEO

In sedia a rotelle, i naselli per l’ossigeno e l’aria stanca ma un sorriso che da tempo non mostrava. Così Papa Francesco ha scelto di sorprendere i migliaia di fedeli radunati in Piazza San Pietro per la messa domenicale. Verso la fine della celebrazione il Pontefice, ancora convalescente da una brutta polmonite bilaterale che per settimane l’ha costretto al ricovero al Policlinico Gemelli, è sceso in piazza tra le acclamazioni della folla. Che poi, con voce affannata, ha salutato così: “Buona domenica a tutti, grazie tante!”

Un fuori programma dal forte significato, visto che la messa era dedicata ala celebrazione del Giubileo dei malati. Nel suo messaggio, letto da monsignor Fisichella, aveva detto: “Con voi in questo momento della mia vita condivido molto: l’esperienza dell’infermità, di sentirci deboli, di dipendere dagli altri in tante cose, di aver bisogno di sostegno. Non è sempre facile”.

È la seconda volta, dopo il ricovero, che Papa Francesco si mostra in pubblico di persona. La prima era stata il giorno delle dimissioni dal Gemelli: prima di lasciare l’ospedale il Pontefice, visibilmente stanco, provato e gonfio di farmaci, si era affacciato da un balcone e aveva salutato la gente. Oggi è apparso molto più disteso e vitale, con un volto meno segnato dalle terapie. Restano però i naselli per l’ossigeno, nonostante diverse note stampa della Santa Sede sostenessero un loro uso residuale solo durante la notte. Evidentemente il Papa non sta ancora abbastanza bene da poter respirare in autonomia. Torneremo a vederlo senza le cannule o diverranno parte dalla sua figura? Troppo presto per dirlo. Ma se non altro Papa Francesco sta tornando tra noi.

Di Umberto Cascone