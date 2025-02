Papa Francesco: “Broncospasmo, vomito e ventilazione meccanica”. Le condizioni di Papa Bergoglio non sembrano migliorare. Gli ultimi aggiornamenti dalla sala stampa vaticana

Papa Francesco: “Broncospasmo, vomito e ventilazione meccanica”. Le condizioni di Papa Bergoglio non sembrano migliorare. Gli ultimi aggiornamenti dalla sala stampa vaticana

Papa Francesco: “Broncospasmo, vomito e ventilazione meccanica”. Le condizioni di salute di Papa Bergoglio non sembrano migliorare. “Nel primo pomeriggio di oggi, dopo una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in cappella, il Santo Padre ha presentato una crisi isolata di broncospasmo che ha, tuttavia, determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio”, così in una nota la sala stampa vaticana.

“Papa Bergoglio è stato prontamente broncoaspirato e ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi”, ha precisato il Vaticano.

Unica nota positiva: il Santo Padre è sempre rimasto vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche. Pertanto, la prognosi rimane ancora riservata. Serviranno almeno 24-48 ore per capire se ci sia un peggioramento.



Nei giorni scorsi le condizioni di salute del Papa sembravano in miglioramento. Tanto che il bollettino di giovedì sera confermavano un “miglioramento” e le fonti della Santa Sede parlavano di un rientro dalla crisi emergenziale. Così come i miglioramenti registrati mercoledì e all’inizio della settimana.



Il momento più duro, fino ad oggi, era statolo scorso sabato, quando il Santo Padre ha avuto una crisi asmatica durata a lungo. Ciò aveva reso necessario l’intervento con ossigeno e altri flussi nelle vie respiratorie, attraverso una macchina con cannule nasali. Una carenza di piastrine aveva poi obbligato i medici ad effettuare delle trasfusioni. E il giorno seguente, il Papa aveva avuto anche una “lieve insufficienza renale”, rientrata soltanto ieri. Poi, oggi la nuova crisi.



Di Matilde Testa