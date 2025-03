Papa Francesco: «Notte tranquilla, questa sera nuovo bollettino»

Il messaggio del mattino è ormai consolidato: «Il Papa ha trascorso una notte tranquilla». Così la Sala Stampa Vaticana, nel 27esimo giorno di ricovero di Francesco al Policlinico Gemelli di Roma. Questa sera i medici dell’ospedale dovrebbero emanare un nuovo bollettino medico, anche se ieri la Sala Stampa della Santa Sede aveva fatto sapere che la situazione clinica del Papa «resta stabile, con lievi miglioramenti».

I medici sono ottimisti ma resta prudenza. Per il Santo Padre quella di ieri era stata una giornata di riposo e di preghiera. La mattina e il pomeriggio ha seguito dal video gli esercizi spirituali dall’Aula Paolo VI e si è recato nella Cappellina adiacente alla sua camera per raccogliersi in privato in preghiera. L’umore è buono e Papa Francesco conversa con le persone che gli stanno intorno.

Per quanto riguarda la tempistica delle sue possibili dimissioni dal Gemelli, i medici sono rimasti ancora vaghi e se ne saprà di più nei giorni prossimi. Anche oggi il Pontefice, che sta continuando le terapie sia farmacologiche che di fisioterapia, dovrebbe seguire dalla sua camera d’ospedale gli esercizi spirituali per la quaresima. L’attività della Curia si tiene nel pomeriggio nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Oggi, sempre per la concomitanza con gli esercizi spirituali, non era comunque prevista l’udienza generale del mercoledì né, quindi, sarà diffuso un testo della catechesi preparata da Francesco.