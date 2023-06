Papa Francesco ricoverato al Gemelli, oggi sarà operato

Dopo la visita di controllo effettuata ieri, oggi Papa Francesco sarà sottoposto a un intervento con un ricovero di almeno due giorni al Policlinico Gemelli di Roma.

Il Santo Padre “nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi”, ha fatto sapere in una comunicazione ai giornalisti Matteo Bruni, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, che ha aggiunto: “La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”.