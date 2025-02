Papa Francesco si è alzato e si messo in poltrona. I disegni dei bambini ricoverati per il Pontefice

“Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione”, così in una nota la Santa Sede ha aggiornato sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato da venerdì al Policlinico Gemelli di Roma, a causa di una polmonite bilaterale. Stando alle ultime informazioni, comunicate da alcune fonti vaticane, “il suo cuore regge molto bene”. Questa mattina, infatti, il Papa è riuscito a fare colazione, ad alzarsi e a mettersi in poltrona.



Intanto, in queste ore di apprensione non è mancata la vicinanza dei fedelissimi – alcuni si sono riuniti in preghiera davanti al Policlinico – e dai più piccoli, che come lui si trovano ricoverati al Gemelli, sono arrivati alcuni disegni e messaggi di affetto per una pronta guarigione.

Di Claudia Burgio