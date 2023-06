Pomigliano d’Arco, clochard picchiato a morte

Un senzatetto che tutti conoscevano in quella zona, aggredito brutalmente sotto gli occhi di alcune telecamere. Quando l’ambulanza è arrivata si era pensato a un malore invece in ospedale, dove l’uomo è morto, si è scoperto che era stato aggredito in modo brutale. Una violenza a quanto pare cieca nei confronti di una persona in difficoltà. Una storia che mette i brividi. Perché accanirsi contro chi non si trova nella posizione di potersi difendere è una aberrazione. E racconta dello sprezzo totale della vita umana. Che andrebbe rispettata, di chiunque sia. Una storia che è dimostrazione plastica di un clima di violenza che davvero deve preoccupare.

di Annalisa Grandi