Ridere davanti alla tragedia

Raccontano i testimoni che hanno continuato a filmare. Che pensavano ai followers. Che ridevano. Ridevano davanti alla tragedia. Davanti a un bambino morto per la loro idiozia.

Non c’è nulla, proprio nulla di giustificabile in quello che è avvenuto a Casal Palocco. Nella vita strappata a un bimbo di 5 anni. Solo per farsi un video da postare sui social.

