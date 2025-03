Rientrati gli astronauti bloccati sulla Iss: l’accoglienza dei delfini – IL VIDEO

Accolti da un gruppo di festosi delfini in un mare calmo e soleggiato. Non potevano sperare in un epilogo migliore Suni Williams e Butch Wilmore, i due astronauti della Nasa bloccati per 9 mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Erano l’equipaggio di prova della nuova capsula Starliner di Boeing e dovevano restare in orbita pochi giorni, ma la navetta ha avuto problemi ed è rientrata senza di loro: troppo rischioso. E così sono rimasti nel laboratorio orbitante per mesi e mesi, in attesa che la missione Nasa Crew-9 e la sua capsula Dragon fossero pronti a rientrare. L’ammaraggio è avvenuto attorno alle 23 del 18 marzo (ora italiana).

Di Umberto Cascone