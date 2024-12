Rigopiano, la sentenza della Cassazione: definitiva la condanna per l’ex prefetto

Dopo 7 anni dalla tragedia di Rigopiano in cui hanno perso la vita 29 persone, definitiva la condanna a 1 anno e 8 mesi per Francesco Provolo, l’ex prefetto di Pescara

Dopo 7 anni dalla tragedia di Rigopiano (18 gennaio 2017) in cui – lo ricordiamo – hanno perso la vita 29 persone dopo che una valanga ha travolto l’hotel, i giudici della Cassazione hanno oggi deciso di confermare e far quindi diventare definitiva la condanna a 1 anno e 8 mesi per l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo. Provolo è accusato di rifiuto di atti d’ufficio e falso.

Appello bis invece per sei persone, dirigenti della Regione Abruzzo all’epoca dei fatti, che erano state assolte nei due precedenti gradi di giudizio.

Presenti in Cassazione tanti parenti delle vittime che chiedono giustizia.

di Mario Catania