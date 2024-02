Rimossa la dirigente del Reparto Mobile di Firenze dopo le manganellate alla manifestazione di Pisa Dopo gli scontri durante la manifestazione a Pisa e le manganellate a chi era in pizza, la dirigente del Reparto Mobile di Firenze è stata rimossa. Serve chiarezza Febbraio 28, 2024 | Cronaca

Era una decisione pressoché scontata. La dirigente del Reparto Mobile di Firenze è stata rimossa, assegnata ad altro incarico, dopo gli scontri durante la manifestazione a Pisa e le manganellate a chi era in piazza. Scontato, visto quello che è successo in questi giorni. E visto che, al di là di possibili eccessi dei singoli, la responsabilità è sempre di chi gestisce la catena di comando. Di chi impartisce l’ordine di caricare. Non finisce qui, si stanno vagliando immagini e audio delle bodycam di alcuni capisquadra. Va capito cosa, sia successo. Perché si sia agito così. Ma di certo va fatta chiarezza, e non solo ai piani bassi ma soprattutto a quelli alti. Per evitare che si crei un clima di astio nei confronti delle forze dell’ordine in genere. Per evitare che si dia la sensazione che chi sbaglia non viene punito ma anche e soprattutto per tutelare i tanti, che agiscono correttamente. Di Annalisa Grandi