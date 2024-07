Roma, donna uccisa in strada dall’ex a colpi di fucile

Si chiamava Manuela Pietrangeli, la fisioterapista di 51 anni uccisa questo pomeriggio in via degli Orseolo a Roma. La donna lavorava presso la casa di cura Villa Sandra. Ad aprire il fuoco è stato l’ex compagno, di 53 anni, che dopo l’omicidio si è costituito presso una caserma dei carabinieri, consegnando il fucile con cui ha ucciso la donna.

“Era appena uscita dal lavoro, Manuela aveva appena attaccato col figlio, gli aveva detto ‘amore, adesso mamma viene a prenderti’, con una collega stava andando a riprendere la macchina quando l’ex compagno le si è accostato con la sua smart. L’ha prima colpita a un braccio, lei è corsa via, ha provato a ripararsi dietro a un’auto parcheggiata, ma poi lui ha mirato al petto e non c’è stato più nulla da fare”. È il racconto all’Adnkronos di due colleghe di Manuela Petrangeli, la fisioterapista 51enne uccisa a colpi di fucile dal suo ex in via degli Orseolo, davanti alla clinica Villa Sandra dove la vittima lavorava come fisioterapista. “Una donna davvero per bene, un’amica e una professionista – aggiunge Maria Cristina, collega di Manuela – Mai avremmo immaginato una cosa del genere perché mai ci aveva raccontato di liti o situazioni difficili. Erano separati da circa tre anni, ma nessuna crisi. È solo l’ennesimo, terribile, femminicidio”.