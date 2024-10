Rozzano non è il problema

Il delitto di Rozzano, un 19enne che si trasforma in assassino per un paio di cuffie, sconvolge ma purtroppo ormai non sorprende

Il delitto di Rozzano, un 19enne che si trasforma in assassino per un paio di cuffie, sconvolge ma purtroppo ormai non sorprende. Non sorprende perché le cronache degli ultimi mesi sono piene di storie di giovani che si trasformano in assassini. O quando non uccidono, si rendono responsabili di atti di violenza. Per lo più senza alcuna ragione.

L’idea che si possa morire così, per caso, perché si è incontrato la persona sbagliata, è agghiacciante. Ma la verità è che soprattutto fra i giovani, da Nord a Sud, sembra dilagare l’idea che la violenza sia “normale”. Nessuno più si stupisce delle risse che avvengono quasi quotidianamente in molte città, nessuno più si stupisce del fatto che i protagonisti siano appunto, giovanissimi. Giovanissimi che vanno in giro con i coltelli, da alcune parti persino con le pistole. Giovanissimi che, soprattutto, non hanno freni né limiti. Che agiscono come se ciò che fanno non avesse conseguenze. Che sfidano le leggi, che sfidano gli adulti. Che trasformano le città in campi di battaglia, come nel peggiore dei film.

La realtà è che non sono solo racconti giornalistici. Che la violenza è sempre più pane quotidiano di queste nuove generazioni. E al di là dell’episodio ultimo, al di là dell’ultimo orrendo delitto, questo deve preoccupare tutti. Perché sta succedendo ovunque. E può, purtroppo, accadere a chiunque.

di Annalisa Grandi