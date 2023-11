Rubato il carrellino a Mork il cane disabile di Bari

Rubato il carrellino a Mork, il cane disabile amato da tutta la città di Bari, indispensabile per potersi spostare. A questo punto, pura crudeltà

Rubare un carrellino a un cane disabile. Arriva fino a questo punto, la crudeltà. È successo a Bari e a raccontarlo sui social è stata la padrona di Mork, così si chiama il pastore tedesco di dieci anni affetto da una malattia degenerativa che gli ha fatto perdere l’uso delle zampe posteriori.

Quel carrellino gli era necessario per poter continuare a muoversi. Lo hanno portato via dal sottoscala di casa, insieme a pettorina e guinzagliò col nome del cane. “Lui è Mork, le sue zampe posteriori sono state rubate” scrive la padrona in Rete, chiedendo aiuto per ritrovare quel cartellino.

Lo stesso che si vede nel filmato postato sui social, quello che fino a qualche giorno fa garantiva a questo animale di potersi muovere esattamente come in queste immagini. E speriamo che chi l’ha rubato, si penta e decida di restituirlo o che la grande catena di solidarietà che si è scatenata in queste ore faccia sì che Mork possa presto tornare a correre, così.

di Annalisa Grandi