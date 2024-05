Omicidio di Saman Abbas, la madre arrestata in Pakistan

È stata arrestata in Pakistan la madre di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara. A dicembre scorso la donna era stata condannata all’ergastolo insieme al marito per l’omicidio della ragazza. Era stato condannato invece a 14 anni di reclusione lo zio. La madre di Saman era attivamente ricercata. La condanna all’ergastolo, in primo grado, era arrivata a dicembre scorso davanti alla Corte di assise del Tribunale di Reggio Emilia. I genitori della 18enne uccisa a Novellara furono riconosciuti colpevoli dell’omicidio, come lo zio. Per i primi è stata riconosciuta la sola aggravante del rapporto di discendenza, mentre è caduta per tutti gli imputati quella della premeditazione. Assolti i cugini. Secondo i giudici di Reggio Emilia, come si legge nelle motivazioni della sentenza, non è escluso che a uccidere materialmente Saman sia stata la madre.

di Federico Arduini